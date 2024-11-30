Киев, 30 ноября, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на невыполнение западными партнёрами требований Киева по подготовке и оснащению военных бригад украинской армии.

Zuma\TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

По словам Зеленского, США вместе с европейскими странами пообещали киевскому режиму подготовить десять военных бригад украинских войск, что, как он считает, необходимо на фоне дефицита личного состава у Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Реальная проблема касается десяти бригад, которые наши партнёры обещали вооружить. Я очень просил их более года назад, что нам нужны эти бригады. Мы договорились об этом с США и Евросоюзом… На данный момент суммарно Европа и США подготовили две с половиной бригады», — заявил он 29 ноября в интервью британскому телеканалу Sky News.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября украинский военнослужащий пожаловался американскому телеканалом CNN на острый дефицит живой силы в ВСУ, из-за чего ситуация на фронте стала для Киева критической. Он уточнил, что в связи с этим в украинской армии боятся, что армия России может совершить значительный прорыв на фронте.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 25 ноября приказал всем командирам бригад украинских формирований создать подразделения по набору новобранцев на службу. Ранее центры по набору новобранцев были только у различных родов войск.

В Службе внешней разведки России 29 ноября сообщили, что НАТО в последнее время всё больше склоняется к идее о замораживании украинского конфликта для восстановления боеспособности ВСУ и подготовки Киева к попытке реванша. Уточнялось, что альянс уже разворачивает для этой цели учебно-тренировочные центры на украинской территории.