Вашингтон, 30 ноября, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Запад переходит от прокси-войны к прямому противостоянию с Россией. Об этом написал Дуг Бэндоу в статье «Вашингтон катится к пропасти мировой войны» для журнала The American Conservative.

VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

Он отметил, что США и Европейский союз в своё время упустили свой шанс превратить окончание холодной войны в прочный мир с президентом России Владимиром Путиным. В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, стало очевидно, как Запад ошибся.

«Это, однако, не самый страшный аспект поведения США и их союзников. Хуже того, с кучкой западных лидеров, убеждённых в том, что Москва пассивно примет каждое оскорбление, унижение и угрозу, Запад теперь твёрдо и все более прямо воюет с Россией», — написал Бэндоу.

Тот факт, что Путин первым не нанёс ядерный удар по США, воспринимается Западом как доказательство того, что союзники могут косвенно нацелиться на Россию своими ракетами без каких-либо последствий. Это предположение одновременно безрассудно и глупо, подчёркивает автор статьи.

Безрассудно, потому что противостояние с великой, особенно ядерной державой, за интересы, которые она считает экзистенциальными, чревато потерей буквально всего.

Бэндоу выразил уверенность в том, что США, а не Европа, в этой войне будут главным борцом против России. Поэтому американцам стоит задаться вопросом, стоит ли военная помощь Украине такого риска.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 28 ноября на пресс-конференции по итогам государственного визита в Казахстан заявил, что нанесение ударов ракетами стран НАТО по территории России Москва считает прямым участием Запада в конфликте на Украине.

Путин 21 ноября заявил о сбитых ракетах систем ATACMS и HIMARS производства США и Storm Shadow производства Великобритании, которые были применены по российским военным объектам в Брянской и Курской областях. Президент России отметил, что после ударов конфликт вступил в новую фазу. В ответ Россия испытала баллистическую ракету «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении, нанеся комбинированный удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.