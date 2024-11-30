Вашингтон, 30 ноября, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Уверенный в том, что Россия не станет отвечать на его безответственные действия по поддержке Киева, Запад фактически ведёт прямую войну против России. Такое мнение 28 ноября высказал старший научный сотрудник Института Катона экс-спецпомощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в своей статье для журнала The American Conservative.

John Hamilton/U. S. Army via AP/TASS Запуск ракеты ATACMS

«С кучкой западных лидеров, убеждённых в том, что Москва пассивно примет каждое оскорбление, унижение и угрозу, Запад теперь твёрдо и всё более прямо воюет с Россией», — говорится в публикации.

Бэндоу отметил, что рассчитывать на то, что Россия станет пассивно относиться к ударам западными ракетами по её территории, глупо и безрассудно.

По словам эксперта, неоспоримая угроза со стороны союзников Киев обернулась лишь стимуляцией развития промышленности России и инноваций в военной сфере. Примером этого является новейшая российская гиперзвуковая ракета «Орешник», которую нельзя не воспринимать всерьёз.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 29 ноября заявил, что западным странам стоит всерьёз отнестись к запуску Россией «Орешника» и не считать это уловкой президента РФ Владимира Путина. По его словам, демонстрация этого оружия заставила западных политиков задуматься.

Российские военные 21 ноября в ответ на удары по РФ западными дальнобойными ракетами провели испытания комплекса «Орешник», нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На следующий день Путин отметил, что РФ продолжит проведение испытаний «Орешника», в том числе и в зоне боевых действий.

Позднее глава государства рассказал о характеристиках нового оружия: десятки саморазделяющихся боевых блоков способны атаковать цель со скоростью порядка 3 км/с. Температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов. Как отметил президент РФ, всё, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль. Он также указал на то, что производство ракетных систем в России в 10 раз превышает совокупное производство всех стран НАТО. В будущем году его планируется увеличить на 25—30%.