Симферополь, 30 ноября, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Переговоры России и США по Украине могут начаться сразу после вступления в должность избранного американского президента Дональда Трампа — то есть уже в январе–феврале 2025 года. Такое мнение 29 ноября высказал спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Алексей Филиппов/РИА Новости

По словам спикера крымского парламента, сейчас Трамп находится в сложной ситуации после снятия действующей администрацией США ограничений на удары американскими ракетами по РФ и применения российскими военными новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник».

«[Действующий президент США Джо] Байден путает ему карты. Поэтому он сейчас перекраивает свои планы на переговоры с Россией, но тщательно их готовит. Я абсолютно убеждён, что в январе–феврале мы выйдем на переговорный процесс», — сказал он в эфире телеканала «Миллет».

Константинов добавил, что в случае, если этого не произойдет, мир ожидает ещё большая эскалация напряжённости с «вытекающими последствиями для всех сторон».

Как передавало ИА Регнум, 30 ноября американский телеканал CNN сообщил, что представленный в апреле план кандидата на должность спецпосланника по Украине и России в команде Трампа отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога вполне может понравиться президенту России Владимиру Путину. Отмечалось, что этот план даёт Киеву возможность положить конец конфликту в момент, когда украинская армия терпит поражение на всех фронтах.

Ранее Келлог предлагал заморозить линии фронта на Украине, ввести демилитаризованную зону и частично снять антироссийские санкции в обмен на прекращение огня. Он также утверждал, что дипломатическое решение украинского конфликта может стать возможным только после ухода Владимира Путина с поста президента России.

Служба внешней разведки (СВР) РФ 29 ноября сообщила, что НАТО в последнее время всё больше склоняется к необходимости замораживания конфликта на Украине для восстановления боеспособности украинских войск. Отмечалось, что альянс уже разворачивает на контролируемой Киевом территории учебно-тренировочные центры для этого.

Директор СВР РФ Сергей Нарышкин 26 ноября заявил, что Россия категорически отвергает замораживание украинского конфликта. Российской стороне нужно установление твёрдого и долгосрочного мира в ситуации вокруг Украины, добавил он.