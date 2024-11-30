Москва, 30 ноября, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Объявленная в России в международный розыск по делу о призывах к терроризму правнучка лётчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов и признанное иноагентом) зарегистрировала в Бельгии стартап. Подробности выяснило «РИА Новости».

Пресс-служба «Тавриды» Дарья Богданова с портретом ветерана

Бизнес Богдановой зарегистрирован в бельгийской провинции Фламандский Брабант в пригороде Левена. Юридическое лицо с названием May23 появилось недавно и имеет множество разрешённых видов деятельности.

Стартап Богдановой может производить мыло и моющие средства, розничную торговлю товарами по почте, книгоиздание, производство рекламных, технических, корпоративных, образовательных и обучающих фильмов и видеоклипов, консалтинг, производство спектаклей независимыми артистами и художественную деятельность, включая журналистскую работу. Богданова зарегистрирована в Бельгии как самозанятое лицо и платит налоги.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело в отношении Дарьи Богдановой заведено после её интервью журналисту Олегу Кашину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Правнучка Чкалова активно поддерживает украинские формирования и занимается сбором средств для них. Ранее стало известно, что Богданова оплатила надпись на артиллерийских снарядах, которыми от её имени украинские боевики обстреляли населённые пункты в Донецкой Народной Республике.

Она также призывала нанести ядерный удар по Москве, вызвавшись проспонсировать это и заявив, что её никак не волнуют люди, которые могут погибнуть и пострадать от последствий бомбардировки. Ей также всё равно, что будет с её бабушкой и матерью.

Правнучка легендарного советского лётчика Чкалова Дарья Богданова скрылась за границей после совершения преступления. Известно, что она давно получила паспорт Израиля и много лет проживает в Европе, периодически появляясь в России.

1 ноября Измайловский суд Москвы заочно арестовал Богданову за призывы к терроризму. Её уличили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.