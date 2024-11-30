Москва, 30 ноября, 2024, 07:21 — ИА Регнум. За ночь 30 ноября над двумя регионами России подразделения противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Восемь дронов самолётного типа удалось сбить в небе над Белгородской областью. Ещё три вражеских беспилотника были уничтожены над акваторией Чёрного моря.

Как сообщало ИА Регнум, в результате атаки 29 ноября беспилотников в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края повреждены 28 домов.

Средства противовоздушной обороны в ночь на 29 ноября уничтожили 47 беспилотников ВСУ в небе над регионами России.

28 ноября в Белгородской области обломки украинского дрона повредили газовую трубу в селе Скородное. Началось возгорание. Подача газа была перекрыта. Также в двух частных домах выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. В результате падения обломков сбитого БПЛА повреждения получил легковой автомобиль.