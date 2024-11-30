Москва, 30 ноября, 2024, 07:12 — ИА Регнум. В 2025 году минимальная пенсия в России будет равна прожиточному минимуму в стране и составит 15 250 рублей. Об этом Lenta.ru рассказала депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Она подчеркнула, что в каждом регионе России устанавливается свой прожиточный минимум. В тех случаях, когда он ниже федерального, до суммы 15 250 рублей доплата будет производиться из государственного бюджета. Если в субъекте прожиточный минимум выше федерального уровня, тогда пенсионерам доплаты производит региональный бюджет.

В пример она привела Москву, где на протяжении уже длительного периода прожиточный минимум выше федерального уровня и московские пенсионеры получают доплаты из столичного бюджета.

Как сообщало ИА Регнум, пенсионеры для того, чтобы получить льготы, должны в первую очередь о них заявить лично. Практически все заявления можно подать онлайн. Фактически пенсионер может зайти на сайт госуслуг или на сайт Налог. ру и в зависимости от тех льгот, которые ему положены, подать заявление. Об этом рассказал генеральный директор юридической компании URVISTA Алексей Петропольский.

В конце октября член Совфеда, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова напомнила о том, что пенсионерам положены льготы при оплате услуг ЖКХ. Величина субсидии, на которую могут рассчитывать пенсионеры, если расходы превышают определённую часть месячного дохода, в Якутии составляет 15% от дохода семьи.