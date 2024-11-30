Москва, 30 ноября, 2024, 06:36 — ИА Регнум. Долг «королевы марафонов», блогера Елены Блиновской в 1,5 млрд рублей каким-то образом пропал из системы Федеральной налоговой службы (ФНС).

«Мои налоги» Скриншот

29 ноября на госпортале «Мои налоги» появилась запись: «Задолженность успешно погашена». Таким образом, основательница «марафонов желаний» Блиновская ничего не должна и вполне может в ближайшее время выйти из СИЗО на свободу.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом. Её задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией и позднее отправили под арест. «Королеву марафонов» обвинили в неуплате налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретённого преступным путём.

По версии следствия, блогер Блиновская и её супруг Алексей скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей. Уголовное дело в отношении Блиновского выделили в отдельное производство, поскольку он отправился в зону спецоперации.

Кроме того, Елену Блиновскую обвинили в легализации незаконно приобретённого имущества на сумму более 706 млн рублей. ФНС обязала её выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей. На имущество Блиновской наложили арест. Среди арестованного в рамках уголовного дела имущества — более 10 земельных участков в Алуште и под Костромой.

В конце мая 2024 года блогер подала заявление о банкротстве в арбитражный суд. На судебном заседании 30 августа в Савёловском суде Москвы Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов. При этом она заявила, что не занималась незаконной легализацией доходов и неправомерным оборотом платёжных средств, отметив, что операции, о которых идёт речь в документах уголовного дела, она не совершала.

СМИ писали, что банкрот-инфоцыганка владеет элитной недвижимостью в нескольких районах Дубая, в том числе в новейших Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheeba.