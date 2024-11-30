Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 30 ноября, 2024, 06:14 — ИА Регнум. Суд в ходе расследования уголовного дела экс-главы Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе Андрея Воронова, которого обвиняют в получении взятки, наложил арест на дома, наручные часы и другую собственность, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении «РИА Новости».

Суды общей юрисдикции города Москвы Андрей Воронов в зале суда

Согласно документам, при обысках были изъяты, а затем арестованы двое люксовых часов Hublot из коллекции Classic Fusion синего цвета. Кроме того, под арест попали квартира, дома в Краснодарском крае и ЯНАО, место для парковки, доли на земельный участок и квартиру, а также денежные средства.

Как сообщало ИА Регнум, Басманный суд Москвы 3 июля арестовал бывшего мэра города Нового Уренгоя. По версии следователей, занимая должность заместителя губернатора ЯНАО, Воронов получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье жилом доме за общее покровительство.

Позднее суд арестовал ещё трёх фигурантов дела: исполнительного директора компании «Проектстройсервис» Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвинили в даче взятки.

Воронов 28 июня объявил о своей отставке и заявил, что его «впереди ждут новые задачи».

В конце августа отправленный по решению суда под стражу Воронов заявил, что хочет отправиться участником в зону проведения спецоперации. По его словам, у него отличное здоровье, он владеет несколькими видами оружия и якобы с самого начала военных действий хотел принимать в них участие.

Адвокаты фигурантов уголовного дела просили отпустить своих подзащитных под залог в 30 и 12 млн рублей.

Басманный райсуд продлил арест Андрея Воронова до 1 декабря.