Москва, 30 ноября, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Штрафы за антисанитарию в квартирах предложил увеличить в несколько раз зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Об этом 29 ноября он заявил в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Госдума

По словам Колунова, бороться со свалками в квартирах, которые устраивают нерадивые жильцы, можно двумя способами. Первый из них — увеличение штрафов и одновременное расширение списка условий, подпадающих под антисанитарию. Второй, более радикальный способ, — возвращение в законодательство нормы о принудительном изъятии такого жилья в отдельных случаях, когда антисанитария серьёзно нарушает интересы соседей.

Паламентарий указал, что проблема достаточно серьёзная и усугубляется тем, что мер административного воздействия на владельцев антисанитарного жилья фактически нет. Штрафы не превышают 1000 рублей, а уполномоченные органы часто не могут попасть в такую квартиру, так как собственники им попросту не открывают дверь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что депутаты Государственной думы подготовили законопроект, в котором предлагают ограничить число компаний, обслуживающих лифты в жилых домах, чтобы избежать аварий. Авторы документа предлагают составить реестр организаций, имеющих право обслуживать лифты, лифтовые шахты и соответствующие помещения в многоквартирных домах. Для этого необходимо внести изменения в Жилищный кодекс и установить требования к организациям.