Мариуполь, ДНР, 30 ноября, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Советник назначенного киевским режимом так называемого мэра Мариуполя Пётр Андрющенко, который рассказал о возвращении жителей в город из-за отсутствия условий для проживания на Украине, покидает должность. Об этом заявил «мэр» Вадим Бойченко.

Александр Димитровский ИА REGNUM Мариуполь, ДНР

«Пётр Андрющенко покидает должность моего советника и больше не является официальным спикером Мариупольского городского совета», — написал Бойченко в Telegram-канале.

При этом не уточняется, по какой причине уходит Андрющенко. СМИ предполагают, что увольнение произошло из-за высказывания советника о вернувшихся в Мариуполь украинцах.

Как сообщало ИА Регнум, около 30% жителей Мариуполя вернулись в город с территорий, подконтрольных Украине, из-за проблем с жильём, заявил 14 ноября Пётр Андрющенко. Он уточнил, что даже если люди работают, то им не хватает денег на аренду квартиры, поэтому беженцы вынуждены возвращаться.

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Ткаченко заявил, что около 150 тыс. переселенцев вернулись в родные города, села и посёлки, которые находятся в составе России или под контролем российской армии. По его словам, 200 тыс. мариупольцев покинули город, убегая от войны. В то же время каждый третий вернулся домой.

Мариуполь в ДНР освобождён от украинской оккупации в апреле 2022 года. Город сильно пострадал во время боевых действий, и его активно отстраивают. Летом открыли после восстановления железнодорожный вокзал. В 2022 году он был разрушен более чем на 80%.