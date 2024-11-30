Пхеньян, 30 ноября, 2024, 04:06 — ИА Регнум. Ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР подтверждает заинтересованность двух стран в комплексном развитии союзнических отношений. Соответствующее заявление сделал 30 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов во время переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

Mil.ru Флаги КНДР и России

«Ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве наших стран подтверждает двустороннюю заинтересованность в комплексном развитии союзнических отношений. Признательны за приверженность курсу на углубление связей с Россией», — отметил Белоусов.

Глава Минобороны России указал, что КНДР на сегодняшний день является одной из немногих стран, которые проводят совершенно независимую внешнюю политику.

«Безусловно, в этом, товарищ Ким Чен Ын, исключительно ваша заслуга», — добавил Белоусов, обращаясь к лидеру КНДР.

Глава российского военного ведомства передал Ким Чен Ыну «дружеский привет и наилучшие пожелания» от российского лидера Владимира Путина, и подчеркнул, что для него большая честь лично встретиться с лидером КНДР. Белоусов поблагодарил Ким Чен Ына за традиционно радушный приём, оказанный российской делегации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с министром обороны России Белоусовым осудил разрешение Запада использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России. Лидер КНДР поддержал усилия России по защите своей территориальной целостности от «империалистических действий гегемонии» и назвал ответный удар «своевременной и эффективной мерой».

В разговоре с Белоусовым Ким Чен Ын отметил, что корейско-российские отношения способствуют благосостоянию народов двух стран, смягчают ситуацию в регионе и «гарантируют международную стратегическую стабильность».

Глава Минобороны России Белоусов прибыл с визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. В ходе официального визита запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства КНДР.

В июне президент РФ Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем партнёрстве. Российский лидер отметил, что Россия десятилетиями противостоит навязываемой империалистической политике США и ценит политическую поддержку властей КНДР, в том числе по украинскому конфликту.