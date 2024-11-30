Москва, 30 ноября, 2024, 03:41 — ИА Регнум. Ночью 30 ноября силовики нагрянули в несколько популярных ночных клубов Москвы. В частности, они побывали в клубах Arma (бывший «Мутабор», где проходила скандальная «голая» вечеринка), Mono и Simach. Подробности сообщил РЕН ТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM ОМОН и полиция

Люди в форме в клубе Arma усадили посетителей на пол, призвали к спокойствию, некоторых досматривали. В этот момент в заведении было около 100 гостей.

Чуть позже ОМОН нагрянул в клубы Mono и Simach. По информации Telegram-каналов, из Mono некоторых посетителей выводили и садили в автозаки.

Причины рейдов силовиков по ночным клубам неизвестны.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря в московском клубе «Мутабор» состоялась «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Гостями были звёзды шоу-бизнеса в откровенных нарядах, что вызвало негативную реакцию общества. Среди участников мероприятия были Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак.

В вечеринке также участвовал рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), на котором из одежды был лишь носок.

Лефортовский суд Москвы 27 декабря признал «голую» вечеринку пропагандой ЛГБТ-отношений (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Работу клуба «Мутабор» приостановили.