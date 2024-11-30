Москва, 30 ноября, 2024, 03:26 — ИА Регнум. Планы западных стран ввести миротворческий военный контингент на Украину говорят о ещё большем вовлечении Запада в прямую военную конфронтацию с Россией. Такое заявление сделал 29 ноября замглавы МИД РФ Михаил Галузин в беседе с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Такие планы, если будет сделана попытка их реализации, конечно же, будут означать ещё большее вовлечение Запада в прямую военную конфронтацию с Россией», — пояснил Галузин.

Дипломат указал, что Запад уже очень глубоко вовлечён в конфликт, об этом свидетельствует решение США и других стран дать разрешение на нанесение ударов западным дальнобойным оружием по объектам в глубине территории России.

Галузин напомнил слова президента России Владимира Путина, что в ответ на подобные провокационные западные планы от России последует реакция, параметры которой будут определяться сообразно возникающим со стороны Запада угрозам.

«И у Запада, и у киевского режима не должно быть никаких иллюзий в отношении того, что своими провокационными действиями они смогут вынудить Россию поступиться своими интересами, в том числе в контексте украинского кризиса», — добавил замглавы МИД РФ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, размещение миротворцев на Украине возможно только с согласия сторон конфликта. Так он прокомментировал информацию Службы внешней разведки (СВР) о том, что Запад планирует ввести миротворцев на Украину, чтобы поделить её между Румынией, Польшей, Германией и Британией.

29 ноября в СВР заявили, что НАТО склоняется к замораживанию конфликта на Украине, чтобы таким образом дать украинской армии возможность восстановить боеспособность.

Британская газета The Financial Times 5 октября опубликовала материал, в котором говорится о планах Запада переформатировать Украину по сценарию раздела ФРГ и ГДР. Этот сценарий, по данным издания, обсуждается уже более полутора лет.