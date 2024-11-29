Хельсинки, 30 ноября, 2024, 02:55 — ИА Регнум. В Финляндии с 30 ноября по 4 декабря пройдут сухопутные учения с участием почти 3 тыс. военных. Они будут проводиться в Каяани и Кухмо, на полигонах Вуосанка и Сотинпуро на востоке Финляндии, недалеко от границы с Россией.

Иван Шилов ИА Регнум Финляндия, НАТО

В учениях, по информации сухопутных войск, будут задействованы около 2800 военнослужащих и 600 единиц военной техники, в том числе транспортный вертолёт NH90 и лёгкий вертолёт MD 500.

Цель учений — подготовить войска к наступлению и обороне, а также к ведению боя в условиях тёмного времени суток. Кроме того, участники будут учиться взаимодействовать с различными уровнями командования и родами войск в зимних условиях финской Карелии.

Как сообщало ИА Регнум, учения в финской Лапландии при температурах воздуха до -15 градусов стали «культурным шоком» и потрясением для военных армии Великобритании, рассказал заместитель командира 19-го полка британской королевской артиллерии майор Дэвид Мортимер.

В манёврах, которые в течение недели проходили на полигоне Роваярви в Лапландии, принимали участие свыше 5 тыс. военных из 28 стран — участниц НАТО.

Учения НАТО Lightning Strike 24 начались в Лапландии 4 ноября и закончились 28 ноября. Они являются частью манёвров Dynamic Front 25, которые проводятся под руководством США в пяти странах, и самыми крупными артиллерийскими учениями НАТО в истории.

Страны НАТО с 10 сентября начали серию учений у границ с Россией, которые будут продолжаться до конца осени. Всего будет проведено 12 учений по всей протяжённости восточного фланга альянса.

Военный эксперт Александр Степанов 28 октября назвал артиллерийские учения НАТО Lightning Strike 24 подготовкой к войне с Россией. По его словам, в этих манёврах значима роль США, потому что таким образом Пентагон наращивает управляемость своих европейских сателлитов и создаёт единый слаженный ударный контур.