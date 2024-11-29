Москва, 30 ноября, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Россияне, находящиеся на круизном лайнере SH Diana, записали видеообращение к руководству компании Swan Hellenic с требованием вернуть полную стоимость тура в Антарктиду. Подробности сообщило «РИА Новости».

(сс) Casey Horner Круизный лайнер

Туристы заявили, что судно вышло в море с неполадками, тем самым компания подвергла опасности жизни пассажиров. По словам возмущённых россиян, вместо путешествия в Антарктиду с 17 остановками фактически получились «три высадки по часу и 20 дней болтания на неисправном судне», на котором не работает стабилизация, людей укачивает, а какие-либо развлечения отсутствуют.

«За это вы хотите удержать половину денег. Если вы считаете, что это справедливо, мы готовы это оспаривать. Верните деньги», — потребовали туристы.

Уточняется, что на круизном лайнере находится более 170 пассажиров, включая путешественников из России.

Как сообщало ИА Регнум, российские туристы объявили голодовку, требуя вернуть им деньги за сорванное путешествие. У судна возникли неполадки с двигателем. Компания, которая организовала круиз, решила отменить путешествие, борт со скоростью 11 км/ч отправился в порт города Ушуайе на юге Аргентины.

Стоимость тура — от 972 тыс. до 1,4 млн рублей. Ряд пассажиров из России потребовали вернуть деньги.

Гендиректор Swan Hellenic Андреа Зито заявил о готовности компании вернуть пассажирам 50% от стоимости билетов или «кредит в размере 65% на любой круиз по морю». Он отметил, что это примерно на 30% больше, чем предусмотрено законом, но россияне не согласны с таким предложением.

В начале ноября около 600 российских туристов застряли в порту в Японии на борту круизного лайнера Spectrum of the Seas («Спектр морей») из-за поломки. Судно не смогло отправиться в китайский Шанхай. Российское посольство получило 50 жалоб от соотечественников с просьбой помочь им покинуть борт и вернуться в РФ.