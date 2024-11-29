Вашингтон, 30 ноября, 2024, 01:58 — ИА Регнум. Кандидат на должность спецпосланника по Украине и России в будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа отставной генерал-лейтенант Кит Келлог предлагал заморозить линии фронта на Украине, ввести демилитаризованную зону и частично снять антироссийские санкции в обмен на прекращение огня. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на план Келлога, представленный в апреле для America First Policy Institute (Первый политический институт Америки).

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По задумкам Келлога, Россия получит ограниченное снятие санкций, если даст согласие на перемирие, а полный пересмотр рестрикций будет возможен только при подписании мирного соглашения, которое будет устраивать Украину.

Также предлагается ввести дополнительный налог на экспорт российских энергетических ресурсов. Полученные средства планируется направить на восстановление Украины, которая должна будет отказаться от силового возвращения территорий, но сохранить право добиваться их возвращения дипломатическими методами.

В апрельском плане Келлог утверждал, что дипломатическое решение может стать возможным только после ухода Владимира Путина с поста президента России.

Как сообщало ИА Регнум, назначение Кита Келлога может привести к тому, что страны Европы останутся без американских союзников в вопросе поддержки Украины, написало 28 ноября агентство Bloomberg.

27 ноября Трамп предложил кандидатуру Келлога на должность спецпосланника США по Украине. По словам избранного американского президента, у отставного военного была выдающаяся карьера, в том числе служба на очень важных должностях в сфере нацбезопасности.

Сам Келлог 28 ноября заявил о намерении продвигать «мир с позиции силы». Будущий спецпредставитель Трампа по Украине также пообещал таким способом защищать интересы США.

Политолог-американист Малек Дудаков заявил ИА Регнум, что 80-летний Келлог — это стереотипный республиканский ястреб и его позиция по Украине менялась в ходе конфликта. В начале он выступал за продолжение военных действий против РФ чужими руками, а когда это стало непопулярным — «переобулся в воздухе», пояснил эксперт.