Москва, 30 ноября, 2024, 01:34 — ИА Регнум. У олимпийской чемпионки по фигурному катанию, телеведущей Алины Загитовой за неполный 2024 год зафиксировано 197 нарушений правил дорожного движения. Подробности сообщил «Постньюс».

Luu Алина Загитова

У Загитовой в собственности два автомобиля — Porsche Macan 2020 года выпуска и BMW X630d 2018 года.

На первом авто с января по ноябрь числится 175 штрафов, на втором — 22. При этом все штрафы оплачены.

Издание отметило, что с марта 2019 года по ноябрь 2024-го у Алины Загитовой набралось 554 нарушения ПДД на общую сумму 497 тыс. рублей.

Так, пять раз фигуристку штрафовали за проезд «на красный», 401 раз она превысила скорость движения, 18 раз останавливала автомобиль в неположенном месте, 14 раз проехала по автобусной полосе. Есть и другие нарушения.

Как сообщало ИА Регнум, в 2018 году Загитова завоевала олимпийское золото в одиночном катании и установила мировой рекорд. Также на её счету победы на чемпионатах мира и Европы и в ряде других турниров. Она является единственной в истории России и второй в мировой истории фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в фигурном катании. В 2019 году Загитова приостановила спортивную карьеру.

Алине Загитовой, которая обратилась за получением гранта на создание ледового шоу, следует вложить в этот проект и собственные средства, заявил продюсер, хореограф Илья Авербух.

Департамент коммуникаций Президентского фонда культурных инициатив принял заявку Загитовой на грант в размере 74,7 млн рублей на создание ледового шоу «Алые паруса». Решение о возможной выдаче гранта должно быть принято в декабре.

По мнению Авербуха, с учётом особенностей и масштаба проекта ледового шоу запрашиваемая сумма не является слишком большой.