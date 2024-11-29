Космодром «Восточный», Амурская область, 30 ноября, 2024, 01:24 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и радиолокационным аппаратом «Кондор-ФКА» №2 успешно стартовала с космодрома Восточный. Трансляцию запуска 30 ноября вела корпорация «Роскосмос».

Иван Шилов ИА REGNUM Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Старт ракеты-носителя состоялся в 06:50 по амурскому времени (00:50 мск). Через девять минут после старта «Союз-2.1а» вывел на низкую околоземную орбиту разгонный блок со спутником. Затем «Фрегат» дважды задействует свою двигательную установку и доставит «Кондор» на рабочую орбиту высотой 500–550 километров. Спутник отделится от разгонного блока в 01:55 мск.

Радиолокационный спутник высокого разрешения «Кондор» предназначен для наблюдения за поверхностью Земли круглосуточно и при любой погоде. Технические характеристики спутника позволяют ему «видеть» сквозь облака, в отличие от его оптических «коллег». Главный конструктор Алексей Рабочий отметил, что благодаря «Кондору» станет возможно составлять карты ледовой обстановки и прокладывать маршруты по Северному морскому пути в полярную ночь. Полученные «Кондором-ФКА» №2 высокодетальные снимки позволят также отслеживать созревание сельскохозяйственных угодий.

Первый спутник «Кондор-ФКА» вывели на орбиту 27 мая 2023 года. С выводом второго спутника группировку доведут до штатной численности. Масса одного спутника составляет 1050 килограммов, срок активного существования — пять лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что со спутников удалось запечатлеть снежную «бурю столетия», обрушившуюся на Дальний Восток. Отмечалось, что, несмотря на экстремальные условия, сотрудники космодрома Восточный продолжили готовить к запуску ракету «Союз».

В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия способна выпускать больше спутников. Он поручил сконцентрировать усилия на использовании околоземных орбит. Президент отметил, что нужно переходить от опытно-конструкторских работ к конвейерной сборке, как это делают в других странах.