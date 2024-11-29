Варшава, 30 ноября, 2024, 01:02 — ИА Регнум. Гражданина Украины Владислава Олейниченко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), известного в интернете под псевдонимами Crawly и Гном, решили депортировать из страны власти Польши. Об этом 29 ноября сообщил пресс-секретарь МВД Польши Яцек Добжиньский.

Иван Шилов ИА Регнум Польша и Украина

«Сотрудники варшавской полиции совместно с представителями Службы охраны границы задержали в Варшаве треш-стримера Crawly — Владислава О. Мужчину передали пограничникам, которые на основании включения в SIS (список лиц, чье пребывание на территории Шенгенской зоны признано нежелательным — ред.) приняли меры по его депортации из Республики Польша», — написал Добжиньский в соцсети X.

Причиной депортации послужили «вандализм, агрессия с огнетушителем и оскорбления поляков в прямом эфире».

По данным агентства PAP, блогер, в ходе одного из стримов, неожиданно заявил о своём желании жить в Москве и начал оскорблять поляков, в том числе нецензурными словами. Его высказывания зафиксировали в польском Центре мониторинга расистского и ксенофобского поведения, структура направила уведомление о сложившейся ситуации в прокуратуру.

Сrawly получил популярность среди польских пользователей TikTok благодаря стримам, в которых он появлялся в костюме гнома в торговых центрах и устраивал хаос. В частности, блогер портил имущество, ползал по полу и хватал посетителей за ноги, грубил сотрудникам и нарушал общественный порядок. Польшу он называл «гнилым Западом». Видеоролики блогера набирали миллионы просмотров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил в конце июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, украинцев, живущих в Европейском союзе, нужно вынудить вернуться к себе в страну. В сентябре он призвал ЕС остановить выплату пособия украинским беженцам. Дипломат добавил, что Варшава уже прекратила такие выплаты.