Москва, 30 ноября, 2024, 00:45 — ИА Регнум. Представитель Кремля Дмитрий Песков 29 ноября прокомментировал журналистам информацию Службы внешней разведки России о планах западных стран оккупировать Украину под видом ввода миротворческих сил.

Иван Шилов ИА Регнум Миротворцы РФ

По словам Пескова, размещение миротворческого контингента возможно только с согласия сторон конфликта.

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия не рассматривает возможность размещения каких-либо миротворческих сил на Украине, включая миссию ООН.

Как сообщало ИА Регнум, Запад планирует поделить Украину между Румынией, Польшей, Британией и Германией, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) 29 ноября.

Отмечается, что это будет делаться якобы под видом развёртывания в стране «миротворческого контингента».

Черноморское побережье планируется отдать Румынии, запад — Польше, центр и восток — ФРГ, а северные регионы, включая Киев, будет контролировать Великобритания.

На Украину Запад планирует ввести 100 тыс. так называемых миротворцев.

Также в СВР заявили, что НАТО склоняется к замораживания конфликта на Украине. Альянс таким образом хочет дать украинской армии возможность восстановить боеспособность. Британская газета Financial Times 5 октября опубликовала материал, в котором говорится о планах Запада переформатировать Украину по сценарию раздела ФРГ и ГДР. Этот сценарий обсуждается уже полтора года.