Дамаск, 30 ноября, 2024, 00:18 — ИА Регнум. Не менее 200 боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других группировок ликвидировали в течение суток Воздушно-космические силы РФ в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом 29 ноября сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Алеппо

«Центром по примирению враждующих сторон фиксируется продолжение обострения обстановки в Сирийской Арабской Республике вследствие перехода террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других радикальных оппозиционных вооружённых формирований в совместное наступление на позиции сирийских правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб», — уточнил Игнасюк.

Операция по отражению агрессии экстремистских группировок продолжается. ВКС России наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе боевиков, а также по пунктам управления, артиллерийским позициям и инфраструктуре террористов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что боевики зашли в несколько районов сирийского города Алеппо, где завязались масштабные столкновения с правительственной армией Сирии. Вооружённые группировки стремятся захватить научно-исследовательский центр, расположенный в одном из отдалённых районов Алеппо. Бои в Алеппо стали самыми масштабными в Сирии с марта 2020 года, когда Турция и Россия выступили посредниками в заключении соглашения о прекращении огня в стране.

27 ноября вооружённые группировки сирийских боевиков начали наступление на позиции сирийской армии в районе Алеппо. Они захватили 13 населённых пунктов и наиболее крупную базу правительственной армии.

Позже сирийские боевики заявили, что заняли расположенный в 20 км от Алеппо город Урм-эль-Кубра. В ходе боёв погибли 37 представителей ВС Сирии и союзных им подразделений.

Телеканал Al-Mayadeen 29 ноября сообщил, что правительственные силы начали контрнаступление на позиции боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) в Алеппо и Идлибе. Правительственные войска освободили город Эль-Бакум.