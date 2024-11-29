Никосия, 29 ноября, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Посольство Польши на Кипре выразило недовольство появлением 28 ноября на матче между футбольным клубом «Омония» из Никосии и варшавской «Легией» баннера с напоминанием об освобождении Варшавы советскими войсками в годы Второй мировой войны. Комментарий польской дипмиссии опубликован в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум Польша

В поединке четвёртого тура Лиги конфедераций УЕФА болельщики «Омонии» вывесили транспарант в несколько десятков метров с надписью: «17/1/1945, Красная армия освободила Варшаву».

Транспарант вызвал возмущение у польских дипломатов в Никосии.

«Мы видим, что болельщики «Омонии» интересуются польской историей, но помните: Красная армия изгнала немецкие оккупационные войска из Польши в 1945 году, после чего оставалась там на протяжении почти 50 лет. И в истории, и в спорте нет места неопределённости», — написали дипломаты.

Мэр Варшавы, кандидат в президенты Рафал Тшасковский призвал кипрский клуб, власти Никосии и руководство страны отреагировать на действия болельщиков.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября МИД Польши отозвал согласие на работу консульства России в Познани. Министр иностранных дел Радослав Сикорский объявил, что сотрудники российского диппредставительства будут признаны нежелательными лицами на территории страны. Он уточнил, что такое решение вызвано тем, что Россия якобы «ведёт гибридную войну» против Украины и стран Запада, в том числе Польши.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст Варшаве болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства РФ в Познани.