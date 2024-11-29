Грозный, 29 ноября, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Видеоролик с изображением президента России Владимира Путина, сидящего на троне в мантии и с эполетами, сгенерированный нейросетью, выложил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 29 ноября в Telegram-канале.

Telegram/Kadyrov_95

Главный и единственный герой видеоролика — президент России. Путин изображён сидящим на троне на фоне языков пламени. Лидер России одет в длинное синее облачение, а на ногах его высокие кожаные сапоги с тиснением. На плечах Путина мантия и объёмные эполеты, а на груди — медали.

«Россия — мощь!!!» — подписал пост Кадыров.

Изображение статично, но опубликовано как видеоролик из-за наложенной на него звуковой дорожки с голосом президента России.

«А вы хотите воевать с Россией? Вы же не успеете и глазом моргнуть», — говорит Путин за кадром.

Именно этой фразой ответил Путин в начале февраля 2022 года на вопрос французских журналистов. Президент России объяснил, что если Украина вступит в НАТО и попытается вернуть Крым силовым путём, то может начаться военный конфликт, в который будет втянут весь альянс.

Ранее ИА Регнум сообщало, что опубликованное главой Чеченской Республики Кадыровым видео с с президентом России Путиным и священным писанием мусульман Кораном, завоевало огромную популярность в социальных сетях. Кадры показали ведущие телеканалы и другие информационные ресурсы Турции, Сирии, Объединённых Арабских Эмиратов, Туниса и Египта.