Москва, 29 ноября, 2024, 22:47 — ИА Регнум. Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает неделикатной массовую гормональную диагностику женщин фертильного возраста. Об этом он заявил на XV Всероссийском конгрессе пациентов.

Илья Московец/URA.RU/ТАСС

В сентябре женщины Москвы массово получили направления на проверку антимюллерова гормона (АМГ), с помощью которого проверяется способность яичников производить яйцеклетки хорошего качества, пригодные для успешного оплодотворения.

«Это зачем? Хотят узнать потенциал рождаемости в стране. Но для этого достаточно было бы проанализировать информацию по тысяче человек. Зачем всех заставлять? Это пример неделикатного отношения к пациентам», — удивился Фадеев.

Он уточнил, что один такой анализ в полной мере ничего не показывает.

Оценка женской фертильности лишь на основе показателя антимюллерова гормона не даст в полной мере понимания о способности женщины к деторождению. Навязывание же подобных скринингов не этично и только отталкивает женщин от желания создать семью. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА Регнум высказала врач-эндокринолог, президент Международной благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», член СПЧ Ольга Демичева.

Рассылка жительницам Москвы направлений на сдачу анализа для проверки фертильности в центрах женского здоровья связана с новой программой, о которой ранее объявила вице-мэр российской столицы Анастасия Ракова. Программа направлена на сохранение репродуктивного здоровья. Исследование проводится на добровольной основе.

Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой открыли центр женского здоровья в структуре больницы №15 им. Филатова.