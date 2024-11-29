Хельсинки, 29 ноября, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Запуск Россией новейшей баллистической ракеты «Орешник» навсегда изменил расстановку сил в мире. Такое заявление сделал 29 ноября профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х.

Минобороны РФ/ТАСС

«Российское «испытание» 21 ноября, вероятно, навсегда изменило ход военных действий и весь мир. В НАТО, должно быть, паника, что не очень хорошо для кого бы то ни было», — отметил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании новейшей ракеты «Орешник». По словам российского лидера, использование этой системы в боевых условиях стало ответом на удары по российской территории дальнобойным оружием западного производства.

Говоря о характеристиках нового оружия, российский лидер отметил, что десятки саморазделяющихся боевых блоков способны атаковать цель со скоростью около 3 км/с. При этом температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов. По словам Путина, всё, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль. Он уточнил, что производство ракетных систем в России в 10 раз превышает совокупное производство всех стран НАТО. В будущем году его планируется увеличить ещё на 25–30%.