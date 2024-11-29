Симферополь, 29 ноября, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден спутал планы избранному американскому лидеру Дональду Трампу, когда разрешил Вооружённым силам Украины (ВСУ) наносить удары по российской территории американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом 29 ноября заявил председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

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По мнению российского политика, Трамп теперь оказался в сложной ситуации, так как «глубоко увяз» в обещаниях добиться прекращения конфликта на Украине. Его молчание, вероятно, означает, что он заново всё обдумывает.

«Он сейчас перекраивает свои планы на переговоры с Россией, но тщательно их готовит. Я абсолютно убеждён, что в январе–феврале мы выйдем на переговорный процесс», — рассказал Константинов телеканалу «Миллет».

Как передавало ИА Регнум, Трамп неоднократно обещал, что будет стремиться урегулировать конфликт на Украине. 15 ноября он заявил, что будет очень усердно работать по этому вопросу.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил об ударах британскими ракетами Storm Shadow и американскими комплексами ATACMS и HIMARS по Курской и Брянской областям. Российские средства ПВО сбили эти боеприпасы. В ответ ВС РФ нанесли удар ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Пентагон 27 ноября признал, что США разрешили ВСУ использовать ATACMS для ударов в Курской области. Якобы это нужно для защиты Украины.

Путин 28 ноября назвал атаки британскими и американскими ракетами по территории России прямым вовлечением стран Запада в конфликт на Украине. Он отметил, что риски новых ударов сохраняются, но РФ обязательно ответит.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил ИА Регнум, что для управления дальнобойными ракетами требуются очень сложные технологии. У Украины попросту нет специалистов, которые умеют это делать. Ракетами ATACMS управляют американцы, Storm Shadow — британцы, SCALP-EG — это французы, подчеркнул эксперт.