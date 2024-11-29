Лондон, 29 ноября, 2024, 21:32 — ИА Регнум. Боевое применение российских ракет «Орешник» произвело серьёзное впечатление на британцев. Об этом 29 ноября заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Что касается применения «Орешника», то это действительно произвело на здешнюю публику серьёзное впечатление. Даже очень, сказал бы», — отметил он.

По словам посла, британские власти пытаются посылать населению успокаивающие сигналы, утверждая, что заранее знали о возможном применении Россией баллистической ракеты, однако трюк не сработал.

«Действительно, местная печать и соцсети вмиг запестрели апокалиптическими заголовками, и в них читается осознание того, что именно отмашка Вашингтона, Лондона и Парижа на применение дальнобойных вооружений для ударов вглубь России подвела сейчас мир как никогда близко к опасной черте», — констатировал Келин.

Как передавало ИА Регнум, 29 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Западу нужно серьёзно отнестись к запуску Россией баллистической ракеты «Орешник» и не воспринимать это как просто уловку президента России Владимира Путина. По его словам, демонстрация российской баллистической ракеты вынудила западных политиков задуматься. Он также выразил надежду на то, что впредь Западная Европа будет предусмотрительнее.

21 ноября ВС РФ в ответ на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами провели испытания новейшего баллистического ракетного комплекса «Орешник», нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На следующий день Путин отметил, что Россия продолжит проведение испытаний «Орешника», в том числе и в зоне боевых действий.

Говоря о характеристиках нового снаряда, российский лидер отметил, что десятки саморазделяющихся боевых блоков способны атаковать цель со скоростью порядка 3 км/с. При этом температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов. По словам Путина, всё, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль. Он уточнил, что производство ракетных систем в России в 10 раз превышает совокупное производство всех стран НАТО. В будущем году его планируется увеличить ещё на 25–30%.