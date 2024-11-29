Баку, 29 ноября, 2024, 21:13 — ИА Регнум. Азербайджанский футбольный клуб «Сабах» одержал первую победу под руководством российского тренера Василия Березуцкого.

ФК «Сабах»

«Сабах» в домашнем матче обыграл «Сабаил» со счетом 1:0 в матче чемпионата Азербайджана. Единственный гол забил Джой-Лэнс Микелс на 29-й минуте.

Эта победа стала первой для «Сабаха» с 22 сентября. Тогда команда на выезде обыграла «Сабаил» со счётом 4:2. После этого «Сабах» дважды проиграл и пять раз сыграл вничью.

Как передавало ИА Регнум, бывший защитник Березуцкий занял пост главного тренера «Сабаха». Ранее он работал в нидердандском «Витессе», российских ЦСКА и «Краснодаре», китайском «Шанхай Шэньхуа».

Российский тренер Леонид Слуцкий в декабре 2023 года подписал контракт с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа». К своим обязанностям он приступил с 1 января. В феврале команда завоевала Суперкубок Китая, победив в финале команду «Шанхай Порт» со счётом 1:0. В ноябре «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого завершил сезон на втором месте в чемпионате Китая, набрав 77 очков.