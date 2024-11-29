Волгоград, 29 ноября, 2024, 20:27 — ИА Регнум. В Волгограде 73-летний пенсионер, управляя автомобилем BMW, сбил многодетную мать. Женщина, несмотря на усилия врачей, скончалась от полученных травм. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба МВД Волгоградской области.

ГУ МВД по Волгоградской области

По данным ведомства, 22 октября водитель сбил 40-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Нарушителя задержали, против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и отправили под домашний арест.

«В ходе расследования по уголовному делу выполнены необходимые следственные действия, допрошены лица, назначены экспертизы. Учитывая собранные в ходе расследования доказательства, было установлено, что действия фигуранта носили умышленный характер», — заявили в Telegram-канале ведомства.

После этого дело переквалифицировали, и водителю предъявили обвинение по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). После смерти женщины расследование передали по подследственности для дальнейшего расследования.

Волгоградское издание info24 сообщило, что многодетная мать перед тем, как её сбили, забирала детей из школы. Сначала водитель зацепил машину женщины, а когда она вышла из машины, мужчина сбил её. Пострадавшая от травм впала в кому.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября правоохранители задержали автоблогера Гаджи Гаджиева, наехавшего на людей в ходе дрифта. Он во время представителя в Одинцове въехал в толпу людей. Пострадали женщина с ребёнком, их госпитализировали.

25 ноября в Челябинске пьяный водитель автомобиля наехал на пешеходов, которые стояли на тротуаре. Пострадали женщина с младенцем, вратарь хоккейного клуба «Челмет» Алексей Щетилин и его жена. Нарушитель скрылся с места ДТП.