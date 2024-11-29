Москва, 29 ноября, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Система бронирования авиабилетов Leonardo возобновила работу после масштабного сбоя, произошедшего 29 ноября. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».

Софья Сандурская/ТАСС

«Были приняты меры для скорейшего восстановления работы всех сервисов. В настоящее время система работает в штатном режиме», — процитировало пресс-службу компании ТАСС.

В корпорации подчеркнули, что во время сбоя не было зафиксировано проблем при регистрации пассажиров в аэропортах.

Как передавало ИА Регнум, 29 ноября компания «Аэрофлот» сообщила о глобальном сбое в системе Leonardo. Были проблемы с оформлением, переоформлением и возвратом билетов. При этом система регистрации пассажиров в аэропортах, на сайте и в мобильном приложении работала без перебоев.

Кроме того, 29 ноября Роскомнадзор сообщил о масштабном сбое в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи. По предварительной версии, это произошло из-за технических неполадок в одном из облачных сервисов.