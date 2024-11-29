* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 29 ноября, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Журналиста Илью Давлятчина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объявили в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. Информация 29 ноября появилась в базе розыска МВД России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Давлятчин Илья Владимирович. 04.11.1988. Республика Узбекистан, Фергана. Разыскивается по статье УК РФ», — указано в карточке.

Номер статьи не уточняется. Однако в карточке для связи указан белорусский номер.

Минюст РФ включил журналиста в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Суд дважды штрафовал его за нарушение порядка деятельности иноагента. Давлятчин проживает за пределами РФ. Ранее он работал корреспондентом в агентстве «Росбалт» (организация, признанная в РФ иностранным агентом), Life78, «Ходорковский Live».

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября МВД России объявило в розыск Елизавету Гырдымову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), более известную как певица Монеточка. Предположительно, решение связано с уголовным делом о неисполнении Монеточкой обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

В июне 2024 года прокуратура Москвы предупредила, что Монеточке грозит уголовное преследование за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Ведомство направило материалы для проверки в Следственный комитет РФ.