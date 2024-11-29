Москва, 29 ноября, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на полгода отменил пошлину на ввоз в Россию 25 тыс. тонн сливочного масла. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба организации.

РИА Новости/Александр Кряжев

«Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины сливочного масла, ввозимого в <…> Российскую Федерацию — в объеме не более 25 тыс. тонн. Указанная мера таможенно-тарифного регулирования будет действовать с даты вступления документа в силу по 15 июня 2025 года», — сказано в заявлении.

Также была отменена пошлина на ввоз 2 тыс. тонн сливочного масла в Армению.

Как передавало ИА Регнум 22 октября, цены на сливочное масло в стране выросли с начала года почти на 20%. На фоне роста цен в России вырос спрос на домашние маслобойки.

Такое повышение цен эксперты связали с любовью россиян к мороженому. Однако экономист Максим Чирков объяснил данную тенденцию увеличением тарифов на мировом рынке и отметил, что федеральные службы контролируют цены на продукт.

Гендиректор Южного молочного союза Константин Синецкий высказал в беседе с ИА Регнум предположение, что повышение цен в России связано с ростом цен на производство этого продукта. По его словам, цены на молоко также увеличились до исторического максимума.

Генеральный директор Национального союза производителей молока Артём Белов 5 ноября заявил, что в России по итогам года ожидается рост спроса на большинство видов молочной продукции на 5% по сравнению с 2023 годом. По его словам, меньший спрос только на сырные продукты и кефир, а продажи остальных категорий товаров увеличиваются.