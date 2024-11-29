Москва, 29 ноября, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев счёл нелепым тот факт, что Украина, где сейчас вообще нет выборов, высказывает претензии по поводу электоральных процессов в Грузии.

РИА Новости

Он отметил, что МИД Украины осудил разгон протестов в Грузии, заявив, что обострение внутриполитической ситуации там стало следствием многочисленных нарушений на парламентских выборах.

«Квазистрана, где нет выборов вообще, осуждает другую, нормальную. Остаётся ждать, что сделает украинская нелегитимная власть, когда народ снова выйдет на Майдан», — написал Медведев в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА Регнум, парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» получила почти 54% голосов. Прозападные оппозиционные партии и президент страны Саломе Зурабишвили не признали итоги голосования.

24 ноября на площади в центре Тбилиси сторонники оппозиции, которые не согласны с итогами парламентских выборов, провели марш в сторону парламента. Толпа протестующих прошла по проезжей части, неся в руках флаги Грузии, Украины, Евросоюза и НАТО.

26 ноября парламент Грузии назначил очередные выборы президента страны на 14 декабря, а церемонию его инаугурации — на 29 декабря. В стране впервые выбирать президента будет коллегия выборщиков из 300 человек, половину в которой составят депутаты парламента и половину — делегаты из регионов. Ранее главу республики избирали путём прямого голосования сроком на шесть лет.

На следующий день «Грузинская мечта» объявила, что кандидатом от неё выступит бывший футболист Михаил Кавелашвили.