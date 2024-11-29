Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, 29 ноября, 2024, 19:09 — ИА Регнум. В результате атаки беспилотников в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края повреждены 28 домов. Об этом 29 ноября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Славянского района.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава района Роман Синяговский сообщил в Telegram-канале, что специалисты готовят сметы на ремонт пострадавших от атак БПЛА домовладений.

«В каждом домовладении вчера побывали сотрудники администрации, причиненный ущерб зафиксирован. Помощь людям будет оказана в самый кратчайший срок», — написал он.

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