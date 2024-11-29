Москва, 29 ноября, 2024, 20:25 — ИА Регнум. Судьба главы киевского режима Владимира Зеленского будет печальной в случае нового майдана на Украине. Такое мнение в пятницу, 29 ноября, выразил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте».

Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

«Остаётся ждать, что сделает украинская нелегитимная власть, когда народ снова выйдет на майдан. Вот тогда кровавый клоун будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича», — написал Медведев.

В том же посте он раскритиковал тот факт, что МИД Украины осудил разгон протестов в Грузии.

«Квазистрана, где нет выборов вообще, осуждает другую, нормальную», — отметил Медведев.

Экс-президент Украины Виктор Янукович бежал из страны после вооружённого государственного переворота в Киеве в начале 2014 года. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что в уголовном деле против бывшего президента утверждается, что 23 февраля 2014 года Янукович действительно покинул Украину и побудил к этому ещё примерно 20 своих охранников. Он также предложил украинцам самим оценить непоследовательность действий киевского режима.