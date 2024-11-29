Медведев: Зеленский позавидует судьбе Януковича в случае нового майдана
Москва, 29 ноября, 2024, 20:25 — ИА Регнум. Судьба главы киевского режима Владимира Зеленского будет печальной в случае нового майдана на Украине. Такое мнение в пятницу, 29 ноября, выразил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте».
«Остаётся ждать, что сделает украинская нелегитимная власть, когда народ снова выйдет на майдан. Вот тогда кровавый клоун будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича», — написал Медведев.
В том же посте он раскритиковал тот факт, что МИД Украины осудил разгон протестов в Грузии.
«Квазистрана, где нет выборов вообще, осуждает другую, нормальную», — отметил Медведев.
Экс-президент Украины Виктор Янукович бежал из страны после вооружённого государственного переворота в Киеве в начале 2014 года. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что в уголовном деле против бывшего президента утверждается, что 23 февраля 2014 года Янукович действительно покинул Украину и побудил к этому ещё примерно 20 своих охранников. Он также предложил украинцам самим оценить непоследовательность действий киевского режима.