Москва, 29 ноября, 2024, 18:54 — ИА Регнум. На пост президента Федерации велосипедного спорта России (ФСВР) избран Юрий Кучерявый. Об этом 29 ноября сообщается в официальном Telegram-канале организации.

РИА Новости/Евгений Одиноков Юрий Кучерявый

Отчётно-выборная конференция ФСВР прошла в Москве. На пост президента претендовал также Вячеслав Екимов, который руководил организацией с 2016 года.

За Кучерявого было отдано 32 голоса, за Екимова — 25. Выборы продолжались почти семь часов.

Кучерявому 72 года, он является пятикратным чемпионом СССР в гонках на шоссе и на треке. В 1988 году стал заслуженным тренером РСФСР, с 1990 по 1994 год был главным тренером сборной России по шоссейному велоспорту. С 2000 года занимал пост первого вице-президента ФВСР, а в 2015 году стал гендиректором организации.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре объединились федерации по водным видам спорта. В новую организацию вошли Всероссийская федерация плавания, Российская федерация прыжков в воду, Федерация водного поло России, Федерация синхронного плавания России.

В сентябре руководящие органы российских федераций гимнастики приняли решение об объединении в единую организацию. В России насчитывается пять гимнастических федераций: Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР), Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ), Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России и Всероссийская федерация спортивной аэробики. Пост президента объединённой федерации занял гендиректор «Российских железных дорог» (РЖД) Олег Белозёров.