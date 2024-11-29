Дамаск, 29 ноября, 2024, 18:38 — ИА Регнум. В рядах атаковавших сирийские провинции Алеппо и Идлиб боевиков зафиксировано множество иностранных наёмников. Об этом 29 ноября сообщило командование вооружённых сил Сирии.

Zuma\TASS

«Наши вооружённые силы продолжают отражать атаки на Алеппском и Идлибском фронтах, которые предприняли террористические группировки <…> в основе их формирований большое количество отрядов иностранных наемников», — сказано в заявлении командования на официальной странице в Facebook (продукт компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Также в ведомстве сообщили, что армия перебросила в Алеппо и Идлиб подкрепления для отражения атак боевиков. Правительственным войскам удалось вернуть под контроль ряд территорий. Представители сирийских ВС подчёркивают, что операция будет продолжаться до полного вытеснения противника с захваченных им территорий.

Алеппо, второй по значимости город Сирии, был полностью освобождён от боевиков в декабре 2016 года при активном содействии ВС России.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября вооружённые группировки сирийских боевиков начали наступление на позиции сирийской армии в районе Алеппо. Они захватили 13 населённых пунктов и наиболее крупную базу правительственной армии.

Позже сирийские боевики заявили, что заняли расположенный в 20 км от Алеппо город Урм-эль-Кубра. В ходе боёв погибли 37 представителей ВС Сирии и союзных им подразделений.

Телеканал Al-Mayadeen 29 ноября сообщил, что правительственные силы начали контрнаступление на позиции боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) в Алеппо и в Идлибе. Правительственные войска освободили город Эль-Бакум.