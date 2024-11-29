Москва, 29 ноября, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Российские банки в настоящее время имеют источники дохода для выплаты высоких процентов по долгосрочным вкладам. Об этом в пятницу, 29 ноября, заявил на пресс-конференции заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«У банков сегодня точно абсолютно есть надёжные источники процентного дохода, которые позволяют обеспечивать процент по депозитам», — указал он, отвечая на вопрос, смогут ли кредитные организации выплачивать проценты по высокой ставке для долгосрочных депозитов.

«В противном случае они бы просто не привлекали эти депозиты, если им некому предложить соответствующие средства для передачи уже в экономику, для фондирования соответствующих проектов», — добавил Габуния.

Он отметил, что банки привлекают депозиты только ради одного — чтобы выдавать кредиты.

«Поэтому их процентный доход по депозиту всегда обеспечен активом с другой стороны в виде выданного кредита либо купленных каких-либо ценных бумаг», — заключил зампред ЦБ.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект об увеличении максимального размера страхового возмещения по банковским вкладам готовятся внести на рассмотрение нижней палаты парламента депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Предлагается увеличить страховое возмещение с 1,4 до 3 млн рублей.

В январе президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку создать до 1 марта 2024 года механизм, который позволит страховать инвестиции на вновь открытых индивидуальных инвестиционных счетах. Максимальная сумма страхового возмещения составляла 1,4 млн рублей.