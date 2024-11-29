Иркутск, 29 ноября, 2024, 19:02 — ИА Регнум. В Иркутске гражданин Узбекистана избил свою 17-летнюю дочь и выбросил её из окна из-за внешнего вида. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщил канал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его информации, мужчина 1982 года рождения был недоволен внешним видом дочери. Произошла ссора, в результате которой отец избил дочь и выбросил девушку из окна четвёртого этажа.

«Пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга», — сообщил источник.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Отмечается, что всего в семье воспитывается семеро несовершеннолетних детей.

Как передавало ИА Регнум, в Прокопьевске сбежавшего из дома 12-летнего мальчика, которого истязал отчим, нашли в одном из магазинов города 28 ноября. Из дома он сбежал 26 ноября и прятался в магазине под прилавком. Мать обратилась в полицию через сутки. Мальчика, сбежавшего из дома, где над ним издевались, изъяли из семьи.

Правоохранители возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего») и п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Кроме того, в отношении органа опеки возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Отчим задержан, 29 ноября суд отправил его под арест до 27 января 2025 года. Мужчина отказался от дачи показаний.