Таллин, 29 ноября, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Прибалтийские страны отключатся от российской электроэнергетической сети и присоединятся к европейской системе 8 февраля 2025 года. Об этом 29 ноября объявила эстонская энергетическая компания Elering.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы работают в системе IPS/UPS, в которой частоту контролирует Россия. Синхронизация с энергосистемой континентальной Европы позволит им самостоятельно управлять частотой в системе», — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что ЕС выделил €1,2 млрд на синхронизацию прибалтийских стран с европейской энергосетью. Это якобы повысит энергобезопасность Эстонии, Латвии и Литвы.

Операторы стран Прибалтики в июле уведомили Москву и Минск о решение выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва).

Как передавало ИА Регнум, инициатором отключения стран Прибалтики от БРЭЛЛ стала Литва, она давила на соседей и требовала подключиться к европейской системе как можно скорее. Но Латвия и Эстония не могли долгое время подготовиться к переходу на европейские сети.

В октябре 2024 года литовский оператор электросетей Litgrid сообщил, что весной 2025 года приступит к демонтажу линии электропередачи с Россией и Белоруссией. Вильнюс также исключил эти линии из списка важных для национальной безопасности объектов.