Прокопьевск, Кемеровская область, 29 ноября, 2024, 18:17 — ИА Регнум. В Прокопьевске мать избила четырёхлетнюю дочь и сняла это на видео. Женщина заявила ИА Регнум, что таким образом она наказала девочку за конфликт с другим ребёнком на детской площадке.

кадр из видео

29 ноября в Сети появилось видео, которое 28-летняя жительница Кемеровской области Ольга С. записала и отправила своей подруге. На нём женщина показывает голое тело своей четырёхлетней дочери после ударов ремнём. Ольга сопроводила это видео голосовыми сообщениями, в которых она оскорбляет свою дочь, говорит, что ненавидит её «больше, чем врага», и собирается отправить её в детский дом. Женщина интересовалась у своей знакомой о детских домах, куда бы она могла пристроить малышку.

В беседе с журналистом ИА Регнум Ольга заявила, что тот случай был единственным, когда она сорвалась, и что на самом деле она очень любит своего ребёнка.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3932439" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Жительница Кузбасса избила ребенка

«Моя дочь скинула другого ребёнка с горки на детской площадке, поэтому я так разозлилась. После я долго просила прощения у дочки. Это был единственный раз, когда я на неё сорвалась. Я очень люблю своего ребенка. Воспитываю сама. Отец ребенка бросил нас и не платит алименты», — рассказала Ольга.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/MwP7E9VWK" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры побоев на теле ребенка

Женщина рассказала, что сегодня она была в полиции. Туда также вызывали и подругу, которая распространила видео. По словам Ольги, этому видео четыре месяца. К ней уже приходили из подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Ольга заявила, что для малышки созданы все условия для нормальной жизни и что девочку забирать из семьи пока не будут. При этом Следственный комитет по Кемеровской области проводит проверку по ст. 117 УК РФ (истязание).

Ольга рассказала журналистам, что боится преследования со стороны активистов.

«Мне пишут и звонят с угрозами. Я уже не знаю, что делать. Кто не ошибается? После моих слов про то, что я сдам дочь в детский дом, я до сих пор себя корю и извиняюсь перед дочкой», — поделилась Ольга.

Ранее знакомая Ольги рассказывала, что женщина сама выросла в детдоме. Она профессионально занималась боксом и имеет множество наград. Сейчас она работает в аэропорту, где занимается распределением багажа.