Берлин, 29 ноября, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Украине нужно начинать переговоры с Россией тогда, когда положение дел будет благоприятным. Такое мнение высказала 29 ноября бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Global Look Press/IMAGO/Max Patzig

«Когда придёт время, всем нужно будет посоветоваться вместе — Украине и её сторонникам», — заявила Меркель в интервью телеканалу ZDF.

Меркель признала, что с «победой на поле боя» у Украины могут возникнуть трудности. В то же время она поддержала те усилия, которые Запад прилагает, чтобы помочь Киеву.

Как передавало ИА Регнум, российские власти неоднократно заявляли о том, что открыты к переговорам по урегулированию на Украине. 28 ноября об этом в очередной раз напомнил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что сообщил о предварительных условиях для мира в июне. Глава государства тогда в качестве условий в том числе назвал вывод украинских войск из российских регионов.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в тот же день заявил, что украинский конфликт возможно разрешить с помощью переговоров, если Запад признает отсутствие альтернативы мирному предложению президента РФ. Он добавил, что, если западные страны продолжат упорствовать в своих заблуждениях, базы для переговоров не появится.

Ранее в этот же день из результатов опроса центра «Социальный мониторинг» стало известно, что за начало переговоров с Россией о прекращении военных действий выступают 64% украинцев. Причиной для этого они сочли слишком большие потери Украины в конфликте.

Газета The Washington Post 26 ноября написала, что ряд официальных лиц в Евросоюзе и США признал необходимость отказа Киева от ряда территорий для разрешения конфликта на Украине. Они также указали на то, что намерены заставить украинскую сторону в ближайшие месяцы начать переговоры с Россией.