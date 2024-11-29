Киев, 29 ноября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил генерала-майора Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. О принятом решении политик 29 ноября сообщил в Telegram-канале.

armyinform.com. ua Генерал Михаил Драпатый

На данной должности Драпатый сменил Александра Павлюка. Также заместителем главнокомандующего украинской армией назначен Олег Апостол.

Зеленский уточнил, что принятые решения были согласованы с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

«Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на харьковском направлении. <…> Полковник Олег Апостол — опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях», — написал глава киевского режима.

Он подчеркнул, что целью кадровых перестановок стало повышение боеспособности украинской армии и обеспечение кадровой подготовки военных.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров уволил двух заместителей главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) без его ведома. Такое решение, как утверждают украинские СМИ, приняли в офисе главы киевского режима с целью ослабить позиции Буданова.

2 октября Зеленский провёл кадровые перестановки в руководстве Службы внешней разведки страны. С должности замглавы ведомства уволили Олега Синайко и назначили на его место Геннадия Богача. Олег Луковский был переведён с должности заместителя руководителя на должность первого заместителя.

Спустя два дня издание «Forbes-Украина» написало, что в офисе президента Украины обсуждают возможное увольнение Буданова, Умерова и Сырского.

В ноябре экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос предположил, что Сырскому может грозить скорая отставка. Такой вывод он сделал из-за критики в адрес военачальника со стороны нардепа Марьяны Безуглой, которую украинские власти используют в качестве лакмусовой бумажки общественного мнения.