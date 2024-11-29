Москва, 29 ноября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Телеведущий Леонид Якубович отказался сбрить усы за 10 млн рублей. Об этом 29 ноября написал Telegram-канал Mash.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Леонид Якубович отказался сбривать свои легендарные усы — за 10 млн рублей, в рамках своеобразного предновогоднего корпоратива», — говорится в сообщении.

По информации канала, в середине ноября Якубовичу предложили сбрить усы на камеру, это должно было стать «изюминкой» предновогоднего перформанса. Отмечается, что четырёхчасовой новогодний корпоратив Якубовича стоит 2,75 млн рублей.

Отвечать на вопрос корреспондента ИА Регнум об усах Якубович отказался.

Как передавало ИА Регнум, Telegram-канал SHOT сообщил, что Якубович выступает на новогодних корпоративах только при условии того, что никакие адаптированные версии игры «Поле чудес» на мероприятии проводиться не будут. Телеведущий не соглашается на это ни за какие деньги. Кроме того, использовать бренд «Поле чудес» и повторять декорации за пределами съёмочного павильона запрещено.