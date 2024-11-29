ДНР, 29 ноября, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Порядка 700 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), из которых минимум 100 являются иностранными наёмниками, попали в полуокружение в районе огнеупорного завода в Часовом Яре. Об этом 29 ноября сообщил Telegram-канал Mash.

ИА Регнум

Утверждается, что ситуация развивается по сценарию «Азовстали», на территории которого укрылись 2500 бойцов ВСУ. Операция по взятию завода длилась два месяца, впоследствии все военные сдались в плен армии РФ. Теперь российские военные взяли под контроль все основные выходы с территории завода в Часовом Яре.

«Среди засевших в катакомбах легионеров присутствуют выходцы из Грузии, Колумбии и Италии. В числе последних — активисты фашистских группировок различных итальянских городов», — отмечается в материале.

ВС России пока что в лобовые штурмы не идут, предпочитая точечно бить артиллерией и авиацией. Для атак используют авиационные бомбы калибра 500, 1500 и 3000 кг, не позволяя украинской группировке сбежать с территории завода.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские штурмовики успешно действуют в городе Часове Яре в Донецкой Народной Республике — они прорвали оборону противника и закрепились в центральной части города.

В начале ноября военнослужащий 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча рассказал, что российские военные взяли под огневой контроль ключевую транспортную развязку украинских войск в центре Часова Яра.

Доброволец также сообщил, что элитные части Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и Службы безопасности Украины (СБУ) покинули город после того, как все подъезды к городу оказались под огневым контролем армии России.