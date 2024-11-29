Москва, 29 ноября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Жительница кузбасского Прокопьевска, которую заподозрили в истязании четырёхлетней дочери ремнём, заявила, что ударила ребёнка всего лишь два раза и раскаивается в содеянном. Кадры с её объяснениями опубликовала пресс-служба главного управления МВД по Кемеровской области.

кадр из видео

На записи женщина утверждает, что ударила дочь два раза и после этого больше не трогала. На вопрос, избила ли она ребёнка до синяков, подозреваемая не ответила.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3932431" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Заподозренная в жестоком обращении с дочерью жительница Кузбасса раскаялась

Ранее в этот же день, 29 ноября, 28-летняя жительница Прокопьевска отправила подруге видео, в котором показала голое тело дочери после ударов ремнём. Кадры сопровождаются нецензурной лексикой. В голосовых сообщениях она также оскорбляла девочку и пугала её, что «мама скоро умрёт», если та не будет слушаться, а также говорила, что ненавидит малышку «больше, чем врага». Кроме того, она спрашивала у приятельницы, с каким детским домом можно было бы «договориться» об отправлении крохи туда.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/MwP7E9VWK" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мать из Кузбасса избила ребёнка

Это не первый скандальный случай издевательства над ребёнком, выявленный в городе. Так, ИА Регнум передавало ранее 29 ноября, что суд арестовал на два месяца жителя Прокопьевска, на протяжении нескольких месяцев истязавшего 12-летнего пасынка. Мужчина неоднократно заставлял школьника в холод ночевать в неотапливаемом помещении без верхней одежды и избивал. Однажды даже изуродовал лицо пасынка, разбив ему губу, после чего на живую зашивал рану вместе с матерью мальчика. Не в силах дальше терпеть изуверства, 26 ноября пасынок сбежал из дома и два дня прятался в магазине. Мать ребёнка обратилась в полицию только спустя сутки. Она также была задержана.