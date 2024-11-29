Москва, 29 ноября, 2024, 17:20 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про питание монетами, собаку на дереве, наркопирог и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

(сс) morriswebmaster Баран

Центральный федеральный округ

В Москве девушка разозлилась на мужа так сильно, что решила разбить его машину: залезла на крышу и стала топтать. Конечно, в порыве ярости ошиблась, и машина оказалась чужой. Гражданку задержали. Замечательно, что она не поверила ни сотрудникам органов, ни владельцу машины, которые уверяли её в ошибке, передает «Агентство Москва».

Тульские врачи достали из желудка женщины монетки — и немало. Набралось полтора килограмма. Тут были и центы, и евро, и рубли разного номинала. Скорее всего, девушка болеет парарексией, пишет «Тульские новости»: это расстройство, при котором человек начинает есть несъедобные вещи — камни, монеты, гвозди и тому подобное.

В пригороде Калуги заметили кабана, который гуляет по небольшим городам. «Гулял в Азарово, теперь пасется на Терепце», — сообщает «Калужский мечтатель». Кабан аккуратен, сообразителен и даже дорогу переходит по «зебре». Откуда он взялся, неясно: то ли дикий, из леса, то ли сбежал из подсобного хозяйства.

«Ивановская строчка» рассказывает о странной моде: в Ивановской области уже несколько человек принесли в отдел ГАИ фальшивые медсправки для получения водительских прав. Всем «умельцам» теперь грозят уголовные дела. Непонятно: зачем подделывать такие бумаги? В любой частной клинике подобные справки делают недорого и оперативно.

Северо-Западный федеральный округ

Сбылась мечта жителя Санкт-Петербурга: он назвал своих сыновей именами всех четырех черепашек-ниндзя. На это ушло восемь лет. Сыновей зовут Рафаэль Петрович Попов и с теми же фамилией и отчеством: Микеланджело, Донателло, Леонардо. 1703 узнал, что теперь семья планирует дочь, которую назовут Эйприл.

Интересный тест придумали сотрудники ДПС в Череповце, заподозрив водителя в использовании поддельных водительских прав: в базе данных в электронном формате была загружена фотография другого человека. «Онлайн Вологда» сообщает, что сотрудники спросили водителя, кто он по знаку зодиака. На таком вопросе обладатель фальшивых водительских прав «спалился».

«Псковские причуды» жалуются на нехватку водителей в области. Причина — неравномерные зарплаты. Водители мусоровозов получают 70-100 тысяч рублей. Это в два раза выше, чем, например, у водителей «скорой». Поэтому ряды водителей «скорых» и автобусов серьезно оголяются в пользу оператора по обращению с бытовыми отходами.

Приволжский федеральный округ

В Башкирии случайно поставили необычный рекорд, которым едва ли кто гордится. 16 млн рублей перевел мошенникам мужчина: это самая большая сумма для республики. Жертвой мошенников стал директор одного из местных предприятий, который скинул воришкам сначала 10 млн рублей, полученных им от продажи автомобиля, потом еще 5 млн кредитных. А все началось с банального звонка из «службы безопасности банка». «Давайте другие рекорды ставить!» — просит «Башкирский домовой».

В казанском такси женщина потеряла наручные часы. Водитель их нашел и хотел вернуть, но вначале решил посмотреть: сколько они стоят. Стоили немало: 490 тысяч. И водитель передумал быть хорошим, отнес часы в ломбард, получил 150 тысяч. В ломбарде их и нашли по заявлению женщины, пишут «Альметьевск Новости». Теперь, скорее всего, мужчина пожалеет о своем решении.

Удивительные новогодние игрушки ручной работы появились в продаже в Пермском крае. Их делают заключенные. «Создаем новогоднюю атмосферу в вашем доме по-пермски», — шутит «Пермский глобус».

Южный федеральный округ

В Астрахани решили повторить успех итальянского художника, чей банан, приклеенный скотчем к стене, был продан за 6,2 млн долларов. Астраханцы приклеили скотчем к стене воблу и попросили за нее 350 тысяч рублей. «Хочется пожелать астраханцам удачи, но терзают сомнения. Будем надеяться, что среди эксцентричных миллиардеров найдутся обожатели сушеной воблы», — иронизирует «Страновед».

В Горячем Ключе молодой человек испек пирог с коноплей, которую собрал на берегу речки. Угостил друзей. Итог: шесть человек в больнице с отравлением, а в отношении горе-кондитера идет разбирательство, сообщают «Кубанские новости».

Северо-Кавказский федеральный округ

Жители небольшого города Лермонтов на Ставрополье пожаловались на странное устройство дороги: ширина тротуара и дороги одинаковая — по 3,5 метра. Зачем, непонятно. «У нас тут не бродвей, толпами не ходят, одного-два человека за 10 минут можно увидеть», — цитирует слова жителей «Стрелы Казбека».

Уральский федеральный округ

Тагильским учителям подарили сертификаты на… надгробие. Сертификаты — на 5 тысяч рублей, от профсоюза, который решил оказать поддержку тем, кто собирается поставить памятник родственникам. «Учителя подгон не оценили», — уточняет «Короче, Тагил».

Сибирский федеральный округ

В Алтайском крае оштрафовали незадачливого самоубийцу. Мужчина попытался застрелиться, но получил рану головы и чудом выжил. Теперь суд признал его виновным в стрельбе в местах, не предназначенных для этого, передает «Сибирский экспресс». Среди прочего ему нельзя хранить оружие два года.

На трассе под Омском остановили иномарку, в которой ехали восемь баранов. Еще удивительнее, что животные были похищены. «Om1.ru» узнал: действовала целая группировка, баранов похищали из загонов в разных селах. Злоумышленники приезжали ночью, один оставался за рулем, а еще двое таскали баранов в машину. Всего за месяц они украли 42 барана на 593 тысячи рублей!

Дальневосточный федеральный округ

Как собака оказалась на дереве? Никто не знает, хотя вопрос очень занимает жителей Хабаровского края, где и нашли собаку-альпиниста. «News. VL» пишет, что варианта два — виноват тигр, который испугал собаку; или же сама собака увлеклась погоней за белкой. Но все равно технически непонятно…

Магаданские девятиклассник и студент первого курса создали преступную группу по сбыту наркотиков. Они удаленно координировали работу кладовщиков, фасовщиков, контролировали логистику поставок в 22 регионах. Картель просуществовал недолго — около месяца. Парочку задержали. «Жаль, что способные ребята так бездарно тратят свои силы и таланты», — грустит «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 6 декабря.