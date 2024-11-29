Красногорск, 29 ноября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Устроивший взрыв газа в жилом доме житель подмосковного Ступино Алексей Зарубин приговорён к пожизненному заключению. Такое решение 29 ноября принял Московский областной суд.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Следствие установило, что перед взрывом Зарубин закрыл окно, заткнул вытяжку детским одеялом, открыл краны на газовой плите, а затем чиркнул зажигалкой.

Зарубина обвинили в убийстве двух и более человек, покушении на убийство, а также в умышленном уничтожении чужого имущества.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в Ступино произошёл 11 апреля 2022 года. Из-за частых семейных ссор обвиняемый решил совершить убийство супруги и своих детей, инсценировав преступление под взрыв бытового газа.

Из-за этого произошло обрушение подъезда пятиэтажки. Погибли шесть человек, в том числе супруга и двое детей обвиняемого. Ещё четверым жителям нанесены тяжкие травмы. Всего пострадали около 20 человек.