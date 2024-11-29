Москва, 29 ноября, 2024, 17:46 — ИА Регнум. В декабре в России вступает в силу ряд новых законов, в том числе касающихся миграционной политики, поддержки участников спецоперации, защиты от пропаганды чайлдфри. Перечень новых законов 29 ноября опубликован на сайте Государственной думы.

РИА Новости/Григорий Сысоев

С 1 декабря вступает в силу закон, определяющий допустимый улов в рамках международной квоты. Правительство получило право определять виды водных биоресурсов и объёмы их добычи в районах действия международных договоров. Эта норма действует при отсутствии решений межгосударственных органов, принятие которых предусмотрено международными договорами. Ранее из-за санкций принятие такого решения часто затягивалось.

Также с первого дня нового месяца вступает в силу закон о лицензировании деятельности операторов связи, предоставляющих доступ в интернет. От них требуется, в частности, соблюдение схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам. Те операторы, которые не будут соблюдать требования, рискуют остаться без лицензии.

С 1 декабря участников спецоперации, имеющих долги, освободят от взыскания исполнительского сбора, который составляет семь процентов от взысканной суммы или от стоимости имущества. Закон отменяет для участников СВО вынесенные ранее постановления о его взыскании. Для ряда участников спецоперации и их супругов будут списаны просроченные кредиты до 10 млн рублей при заключении контракта о военной службе в армии.

С 4 декабря вступает в силу закон о защите от пропаганды осознанного отказа от деторождения — чайлдфри. Согласно новому закону, пропаганда чайлдфри в интернете, кино, рекламе и СМИ будет караться штрафом до 5 млн рублей. В шесть действующих законов внесены дополнения. Эти законы уже предусматривают запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ, смены пола.

«Речь идёт именно о защите граждан, в первую очередь подрастающего поколения, от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности», — прокомментировал нововведение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В этот же день вступает в силу упрощённая процедура регистрации машино-мест. Владельцы доли в праве общей собственности на паркинг получают возможность выделить своё машино-место в отдельный объект недвижимости без согласия всех остальных собственников. Нововведение существенно упрощает процедуру и позволит свободно распоряжаться собственностью.

С 10 декабря вступает в силу запрет для организаций-посредников участвовать в приёме экзаменов у мигрантов. Сертификат о владении русским языком смогут теперь выдавать мигрантам только госучреждения, включённые в специальный перечень. Точный размер платы за экзамен определит правительство.

Комментируя этот закон, Володин отметил, что законодатели делают всё, чтобы связанная с миграцией сфера стала прозрачной.

«Знаешь язык — сдашь экзамен. Не знаешь — учи. К нам должны приезжать те, кто будет соблюдать закон, знать русский язык и чтить наши традиции», — отметил он.

С 20 декабря за находящимися в СИЗО осуждёнными, привлекаемыми в качестве подозреваемых (обвиняемых), свидетелей или потерпевших, закрепляется право на краткосрочные и длительные свидания. Для этого они должны получить письменное разрешение лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело.

В этот же день вступает в силу закон, который вводит понятие «организация сектора промышленного дизайна» и регулирует работы и инжиниринговые услуги в этой сфере. В целях их стимулирования в специальный реестр включат сведения об организациях сектора промышленного дизайна и инжиниринговых организациях.

С 30 декабря в России начинают действовать новые меры по противодействию отмыванию денег. Нотариусы при проведении идентификации клиента или его представителя получают право требовать документы, предусмотренные законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Также они будут обязаны сообщать о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября группа депутатов Госдумы предложила увеличить размер кредита по семейной ипотеке. Предлагается для всех российских регионов увеличить максимальный размер кредита в отношении квартир, площадь которых превышает 60 кв. м. Депутаты направили председателю правительства Михаилу Мишустину соответствующее обращение.

В Госдуму 29 ноября внесён законопроект, предлагающий ограничить места продажи алкоголя. Если закон примут, спиртное можно будет продавать исключительно в отдельных специализированных местах, куда могут попасть только люди старше 18 лет. Авторы документа заявили, что в настоящее время алкогольные напитки продаются в тех же торговых точках, где и продукты питания.